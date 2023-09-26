Lego отказалась от планов по использованию переработанного материала

Производитель игрушек Lego отказался от намерения использовать материал из переработанных пластиковых бутылок. По данным компании, использование нового материала приведет к еще более высокому уровню выбросов углекислого газа, передает Financial Times.

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Два года назад крупнейший в мире производитель игрушек объявил, что успешно протестировал прототип материала, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Компания Lego планировала использовать новый материал вместо ABS-пластика на масляной основе, который в настоящее время используется для изготовления 80% игрушек компании.

Однако в сентябре 2023 года исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен объявил, что использование переработанного полиэтилентерефталата (RPET) привело бы к еще более высоким выбросам углерода, так как для этого потребовалось бы внедрение нового оборудования. Вместо этого компания Lego решила попытаться снизить выбросы углекислого газа со временем, полностью перейдя на ABS-пластик.

"Долгое время мы считали, что необходимо найти новый "волшебный" материал, который позволит решить проблему устойчивого развития. Мы протестировали сотни и сотни материалов.

Но, похоже, что решение заключается не в использовании нового материала, а в совершенствовании традиционных подходов. Найти новый идеальный материал оказалось практически невозможным", — заявил Кристиансен.

Изменение стратегии развития Lego подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются крупные компании, стремящиеся сократить выбросы углерода или отказаться от использования ископаемого топлива.