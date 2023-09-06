Индия временно остановила лунную миссию до следующего лунного дня

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

Индийское космическое агентство ISRO объявило, что лунный корабль и марсоход были временно остановлены из-за недостаточного доступа к солнечному свету, как сообщает BBC.

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Согласно официальному сообщению агентства, оба космических аппарата переведены в режим "спящего состояния", так как уровень заряда их батарей не может поддерживаться без достаточного солнечного освещения.

Возобновление их работы планируется примерно 22 сентября, когда начнется новый лунный день (период времени, эквивалентный двум неделям на Земле). Солнечный свет необходим посадочному модулю и марсоходу для зарядки батарей и обеспечения нормального функционирования.

Посадочный модуль "Викрам" с марсоходом "Прагьян" на борту успешно приземлился на малоизученном южном полюсе Луны 23 августа. Это событие сделало Индию первой страной, осуществившей посадку вблизи южного полюса Луны. Таким образом, Индия присоединилась к небольшому кругу стран, которые успешно осуществили мягкую посадку на Луну, включая США, бывший Советский Союз и Китай.

После успешного выполнения миссии "Чандраян-3", включая удачную проверку двигателей и поднятие модуля на высоту около 40 см, этот космический аппарат может быть использован в будущем для доставки образцов с Луны на Землю или для пилотируемых миссий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2035318-indiya-vremenno-ostanovila-lunnuyu-missiyu-do-sleduyuschego-lunnogo-dnya/