Ролики августа, которые набрали больше всего просмотров у казахстанцев

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В последний месяц этого лета казахстанцы продолжали наслаждаться роликами на YouTube. Мы традиционно подготовили для вас подборку самых просматриваемых видео за август, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

Кыргызстан перекрыл Казахстану доступ к воде: что будет дальше? / Atameken Business News

Корреспонденты телеканала Atameken Business News следят за главными событиями в стране и в мире. В этот раз они рассказали о том, что в Казахстане заблокировали сайт российского телеканала – за пропаганду экстремизма. Персоной нон-грата объявлен канал "Царьград". Также в центре их внимания - перекрытие доступа к воде для Казахстана.

Видео набрало 276 717 просмотров.

Обзор матча "Динамо Киев" - "Бешикташ" - 2:3. Лига Конференций УЕФА. Раунд плей-офф / QAZSPORT TV

Футбольный матч Лиги Конференций УЕФА между "Динамо Киев" и "Бешикташ" завершился победой турецкой команды.

Казахстанцы не обошли этот матч стороной и посмотрели его 169 777 раз.

Жедел түсірілім | 22 жасында адам жалмаған жігіт ұсталды / Turkistan TV Очередной выпуск программы "Жедел түсірілім", где рассказывают о самых резонансных происшествиях, набрал 145 207 просмотров.

Информбюро 22.08.2023 Толық шығарылым! / Информбюро 31

Самые свежие новости от "Информбюро" в новом выпуске зрители посмотрели 131 542 раза.

Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с рабочим визитом | President / Телеканал "Хабар 24"

Президент Таджикистана посещал Казахстан три месяца назад. Тот государственный визит Эмомали Рахмона Касым-Жомарт Токаев назвал историческим, ведь тогда лидеры подписали Соглашение о союзнических отношениях между нашими странами. И вот глава государства снова принимал Эмомали Рахмона. На этот раз статус визита таджикского лидера рабочий.

Видео набрало 151 458 просмотров.

Развлекательные

5 Маусым Алғашқы эфир ! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Видео набрало 329 927 просмотров.

Алғашқы үміткер кімге келді / Бір болайық

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 212 263 раза.

"Келінжан" телехикаясы 1-5 бөлімдері | "Келинжан" 1-5 серии | 3-маусым / Khabar TV

Третий сезон сериала "Келінжан" казахстанцы очень ждали. Именно поэтому первые пять серий нового сезона набрали у зрителей 182 508 просмотров.

"Әлия, сен де снайпер сияқтысың, жүрегімді атып кеттің!" | Стресс конференция | Ұnight Show / NTK ENTERTAINMENT

Очередной выпуск ҰNight Show, столь популярного у казахстанцев, набрал 203 116 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2035102-roliki-avgusta-kotorye-nabrali-bolshe-vsego-prosmotrov-u-kazahstantsev/