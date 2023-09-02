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Жилые дома хотят построить в Гонконге на месте полей для гольфа

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Клюшка и мяч для гольфа на траве
Гольф. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Гонконга построят жилые дома на месте элитных полей для гольфа. Это позволит частично решить жилищный кризис в мегаполисе и постепенно избавиться от квартир-клеток, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Около 32 гектаров земли, на которых расположен элитный гольф-клуб Fanling, будут использованы для строительства домов на 12 тысяч квартир. 1 сентября истекает срок аренды гольф-клуба на эту землю. Участок земли, известный как Старое поле, был взят в аренду в 1911 году и является старейшим полем на 18 лунок в Китае.

Посетители платят вступительный взнос в размере 400 тысяч гонконгских долларов (51 тысяча долларов США) за вступление в клуб. В настоящее время некоторые из постоянных посетителей открыто высказываются против плана реконструкции, ссылаясь на экологические, коммерческие и социальные причины.

При этом правительство хочет как можно скорее начать строительство, поскольку в Гонконге наблюдается острая нехватка жилья. По оценкам некоторых экспертов, Гонконг считается самым недоступным рынком жилья в мире.

Пекин напрямую призвал местных чиновников решить проблемы, возникшие после массовых протестов, потрясших город в 2019 году. Власти страны потребовали, чтобы Гонконг избавился от домов с так называемыми квартирами-клетками к 2049 году. Тогда же, в 2019 году, местные власти озвучили планы по использованию полей для гольфа для строительства жилья.

В свое время фотографии квартир-клеток из Гонконга шокировали мировую общественность. Так, во многих квартирах города каждая комната разделена на десятки блоков, огороженных друг от друга проволочной сеткой. В каждом из этих блоков кто-то живет. По факту постоянное место жительства человека представляет собой спальное место в "клетке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2034873-zhilye-doma-hotyat-postroit-v-gonkonge-na-meste-poley-dlya-golfa/

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