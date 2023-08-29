Взвешивать пассажиров самолетов перед рейсами начали в Южной Корее

Салон самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

В Южной Корее стартовал эксперимент, в рамках которого всех пассажиров рейсов местных авиакомпаний могут попросить встать на весы перед посадкой на рейс, передает CNBC.

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Эксперимент, начавшийся 28 августа, будет проходить на протяжении трех недель. Он распространяется на всех национальных авиаперевозчиков Южной Кореи. По данным организаторов, эксперимент проводится в исследовательских целях, чтобы выявить средний вес пассажиров и, исходя из этих данных, улучшить условия во время полетов.

Однако данная мера вызвала критику у международных экспертов. Вэнс Хилдерман, генеральный директор компании Afuzion и эксперт по авиационной безопасности, заявил, что авиационное программное обеспечение способно адаптироваться к изменениям веса воздушного судна, плотности воздуха и другим факторам. В частности, ранние утренние рейсы обычно выбирают бизнесмены, многие из которых имеют лишний вес.

По словам Вэнса Хилдермана, взвешивание пассажиров не имеет смысла, поскольку авиационное топливо все равно весит в 20 раз больше, чем пассажиры, и вес людей в данном случае не имеет никакого значения.

Шем Малмквист, преподаватель Колледжа аэронавтики Технологического института Флориды, наоборот, считает взвешивание пассажиров хорошей идеей. По его словам, компании при расчетах используют данные о среднем весе пассажиров. При этом образ жизни современных людей, а значит и их вес, меняется. По его мнению, триста человек, которые весят выше среднего, могут значительно перегрузить самолет, и компании должны исследовать данный вопрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2034233-vzveshivat-passazhirov-samoletov-pered-reysami-nachali-v-yuzhnoy-koree/