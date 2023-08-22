Ниже, чем в Японии: уровень рождаемости резко упал в Китае

Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Уровень рождаемости резко упал в Китае. Демографический кризис в долгосрочной перспективе может стать серьезной проблемой для правительства страны, которое в настоящее время борется с экономическим спадом, передает The Wall Street Journal.

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Согласно исследованию, проведенному подразделением Национальной комиссии здравоохранения, коэффициент рождаемости в Китае (среднее количество детей, которое женщина может родить за свою жизнь) упал до 1,09 в прошлом году с 1,30 в 2020 году.

Показатель Японии, которая считается рекордсменом в скорости старения населения и спаде рождаемости, составляет 1,26. Даже это значение выше, чем последняя статистика Китая. По словам Джозефа Чами, бывшего директора Отдела народонаселения ООН, китайским властям следует серьезно отнестись к тому, что каждая жительница Китая, вероятнее всего, не родит больше одного ребенка за всю свою жизнь.

Экономика Китая в настоящее время испытывает большие трудности. Свою роль сыграло ослабление экспорта, продолжающийся спад на рынке недвижимости, рост безработицы среди молодежи и невысокие потребительские расходы. Ожидается, что уменьшающаяся численность работоспособного населения будет оказывать все большее давление на экономику страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2033235-nizhe-chem-v-yaponii-uroven-rozhdaemosti-rezko-upal-v-kitae/