Ученые сгенерировали песню Pink Floyd в рамках эксперимента с нейронными сигналами мозга

Ученые лаборатории неврологии Калифорнийского университета в Беркли смогли искусственно сгенерировать песню группы Pink Floyd на основе нейронных сигналов мозга людей, принимавших участие в эксперименте, передает Financial Times.

Когда из динамиков колонки, установленной в лаборатории, зазвучала песня "Another Brick in the Wall" рок-группы Pink Floyd, это поразило всех. Потому что конкретно этот трек не был записан самой группой, он был сгенерирован из мозговых волн людей, которые его слушали, в рамках первого в мире научного эксперимента по воссозданию узнаваемой песни по нейронным сигналам.

Записи электроэнцефалографии (ЭЭГ), используемые в исследовании, были получены примерно в 2012 году. В эксперименте принимали участие люди с тяжелой формой эпилепсии, к мозгу которых подключали большие группы электродов (обычно по 92 штуки), для обнаружения очага припадка. Пациенты добровольно согласились помочь ученым и позволили записать свои мозговые волны во время прослушивания музыки.

Данные этого эксперимента бесценны как для ученых, изучающих реакцию мозга на музыку, так и для экспертов в сфере нейротехнологий, изучающих возможность использования технологий для помощи людям с тяжелыми неврологическими повреждениями.

Роберт Найт, профессор психологии и неврологии Калифорнийского университета в Беркли, говорит, что данное исследование "взломало код" технологии, которую можно использовать в мозговых имплантатах для людей, у которых нет речи.

