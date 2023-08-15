ООН: Перебои с поставками начнутся раньше, чем наступит глобальное потепление

Солнце. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты ООН заявили, что мир столкнется с перебоями в поставках задолго до того, как температура Земли повысится на 1,5°C. Таковы последствия климатического кризиса в сочетании с нехваткой воды и неэффективными методами ведения сельского хозяйства, передает The Guardian.

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Ален-Ричард Донвахи, бывший министр обороны Кот-д'Ивуара, который руководил прошлогодним саммитом ООН Cop15, сказал, что последствия засухи проявляются быстрее, чем ожидалось.

"Изменения климата — это "пандемия", с которой нужно быстро бороться. Посмотрите, как быстро меняется климат. Намного быстрее, чем мы предсказывали. Все зациклены на том, чтобы не допустить повышения температуры Земли выше уровня в 1,5°C. И это важная цель. Однако проблемы могут начаться намного раньше", — сказал он.

По словам Донвахи, проблемы повышения температуры, сильной жары и более интенсивных засух и наводнений ставят под угрозу продовольственную безопасность во многих регионах. Донвахи призвал инвесторов из частного сектора принять участие и воспользоваться возможностями для получения прибыли. По его словам, частный сектор заинтересован в развитии сельского хозяйства и более эффективном использовании почвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2032358-oon-pereboi-s-postavkami-nachnutsya-ranshe-chem-nastupit-globalnoe-poteplenie/