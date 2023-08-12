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Африканские пингвины могут исчезнуть как вид к 2035 году, заявили ученые

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Африканские пингвины
Африканские пингвины. Иллюстративное фото: pexels.com

Зоозащитники заявили, что африканские пингвины могут исчезнуть как вид к 2035 году, если не будут предприняты меры для их выживания. В настоящее время пингвины вынуждены соревноваться за пищу из-за уменьшения популяции рыб, передает The Guardian.

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Популяция африканских пингвинов резко сократилась за последние 100 лет. В начале 20 века в мире насчитывалось несколько миллионов размножающихся пар. На сегодняшний день осталось менее 11 тысяч размножающихся пар, и популяция продолжает уменьшаться. Пингвин был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Ученые из Two Oceans Aquarium Foundation предупреждают, что к 2035 году количество размножающихся пар пингвинов может сократиться настолько, что этот вид может полностью исчезнуть.

Чрезмерный вылов рыбы и экологические изменения в Индийском океане привели к сокращению популяций таких видов рыб, как сардины и анчоусы, что вынуждает пингвинов бороться за еду. Кроме того, им угрожают болезни, ураганы, наводнения и загрязнение окружающей среды.

Африканские пингвины, известные своей необычной окраской, в основном населяют острова у берегов Намибии и Южной Африки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2032098-afrikanskie-pingviny-mogut-ischeznut-kak-vid-k-2035-godu-zayavili-uchenye/

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