Американские ученые во второй раз добились успеха в исследовании термоядерной реакции

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Американские ученые во второй раз смогли добиться чистого прироста энергии в результате исследования термоядерной реакции. Этот результат внушает оптимизм всем энтузиастам, выступающим за возможность выработки безграничной энергии с нулевым выбросом углерода, передает Financial Times.

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Физики с 1950-х годов пытались исследовать реакцию термоядерного синтеза, но до декабря 2022 года никому не удавалось произвести больше энергии, чем потребляет процесс. Исследователи из федеральной Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии впервые смогли добиться выработки достаточного количества энергии в декабре прошлого года. Как сообщают источники Financial Times, 30 июля ученые смогли повторить свой успех.

В лаборатории подтвердили, что в результате эксперимента ученым удалось добиться прироста энергии. Однако ученые добавили, что исследования результатов эксперимента продолжаются.

"После того, как в декабре 2022 года мы впервые достигли выработки энергии в результате термоядерного синтеза, мы продолжаем проводить эксперименты и изучать это захватывающее научное явление.

В ходе эксперимента, проведенного 30 июля, нам удалось вновь достичь выработки энергии. Подробнее о результатах июльского эксперимента мы планируем сообщить во время предстоящих научных конференций, а также в рецензируемых публикациях", — говорится в заявлении ученых лаборатории.

Термоядерный синтез достигается путем нагревания двух изотопов водорода (дейтерия и трития) до экстремальных температур. В результате ядра сливаются, высвобождая гелий и огромное количество энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031493-amerikanskie-uchenye-vo-vtoroy-raz-dobilis-uspeha-v-issledovanii-termoyadernoy-reaktsii/