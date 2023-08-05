"Зима уходит": несезонная жара зафиксирована в Южной Америке

Термометр. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Несезонная жара наблюдается в Южной Америке. В Буэнос-Айресе зафиксировано самое жаркое начало августа за последние 117 лет. По календарю в регионе сейчас середина зимы, передает The Guardian.

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Сейчас в Южной Америке должна быть суровая середина зимы, но в некоторых частях континента наблюдается необычное несезонное тепло, которое, по мнению ученых, является тревожным сигналом будущих изменений климата. В прибрежной столице Аргентины Буэнос-Айресе на этой неделе было зафиксировано самое жаркое 1 августа за 117 лет.

Синди Фернандес, представитель метеорологического бюро, сказала, что ее стране предстоит "год сильной жары".

"Зимние температуры зашкаливают — не только в центральном регионе, где находится Буэнос-Айрес, но и в северных регионах, граничащих с Боливией и Парагваем, где на этой неделе температура достигала от 37 до 39 градусов Цельсия", — сообщила она.

В сотнях миль к западу, в Чили, температура поднялась еще выше, до 40 градусов. Рауль Кордеро, эксперт по климату из Университета Сантьяго, заявил, что из-за высоких температур и редких осадков, зима постепенно уходит из Чили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031260-zima-uhodit-nesezonnaya-zhara-zafiksirovana-v-yuzhnoy-amerike/