Запрет на продажу ламп накаливания ввели в США

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Лампы накаливания попали под запрет в США. Новые правила администрации президента Джо Байдена направлены на то, чтобы сделать освещение более дешевым и менее загрязняющим окружающую среду, передает Quartz.

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Правила Министерства энергетики в отношении ламп накаливания долгое время вызывали дискуссии в американском правительстве. 44-й президент США Барак Обама пытался продвигать инициативы по отказу от неэффективных источников освещения, но его преемник Дональд Трамп не продолжил начатое. Администрация президента Джо Байдена запретила продажу ламп накаливания в США с 1 августа 2023 года.

Новый минимальный стандарт для лампочек был установлен на уровне 45 ватт. Розничные продавцы не могут продавать лампочки, не соответствующие критериям. Хотя американцы могут продолжать использовать лампочки, если они были куплены до введения запрета.

Согласно новым правилам, переход от старых ламп к новым светодиодным лампам призван сберечь энергию и помочь потребителям сэкономить на счетах. При этом некоторые политики, являющиеся представителями Республиканской партии, недовольны тем, что администрация Байдена диктует потребителям выбор в пользу повышения энергоэффективности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030955-zapret-na-prodazhu-lamp-nakalivaniya-vveli-v-ssha/