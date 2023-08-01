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30 лет независимости Казахстана

Концерты, футбол и политика: чем интересовались казахстанцы в июле на YouTube

Опубликовано:

Значок YouTube на экране телефона
YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Июль - самый жаркий месяц и это еще раз подтвердилось выбором видеороликов казахстанцами. Мы подготовили топ-10 YouTube-видео, собравших наибольшее количество просмотров в июле, передает NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030843-kontserty-futbol-i-politika-chem-interesovalis-kazahstantsy-v-iyule-na-youtube/

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