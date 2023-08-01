Концерты, футбол и политика: чем интересовались казахстанцы в июле на YouTube

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Июль - самый жаркий месяц и это еще раз подтвердилось выбором видеороликов казахстанцами. Мы подготовили топ-10 YouTube-видео, собравших наибольшее количество просмотров в июле, передает NUR.KZ.

Новостные

УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН ДОГОВОРИЛИСЬ С КИТАЕМ ЗА СПИНОЙ У КАЗАХСТАНА / МИР.ИТОГИ 08.07.2023 / Atameken Business News

Казахстан увеличил отгрузку нефти в Европу в обход России. Одновременно наша страна увеличила транзит российской нефти в Узбекистан. Это и многое другое - в фокусе внимания журналистов Atameken Business News, освещающих самые главные события в стране и мире.

Видео набрало 483 257 просмотров.

Обзор матча «Динамо» (Тбилиси, Грузия)–«Астана» (Казахстан) - 1:2. Лига Чемпионов УЕФА / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV Футбольный отборочный матч Лиги Чемпионов УЕФА Тбилиси-Астана завершился победой нашей команды. Наверное, поэтому он привлек внимание большого количества людей - матч посмотрели 250 256 раз.

Жедел түсірілім | Дикий Арманның тобы ұсталды / Turkistan TV

Очередной выпуск программы "Жедел түсірілім", где рассказывают о самых резонансных происшествиях, набрал 180 033 просмотра.

Сарыағашта айуандықпен өлтірілген бес жасар Еркежан Нұрмаханның денесі жер қойнына табысталды / Информбюро 31

Новость об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области не оставила равнодушным никого. Сюжет программы "Информбюро 31" набрал 157 858 просмотров.

Казахстанский певец лидирует на фестивале «Славянский базар» в Беларуси / Телеканал Хабар 24

В Беларуси в рамках XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» прошел 2-й, финальный день детского музыкального конкурса. Казахстан представил юный певец Шерхан Арыстан. Видео набрало 125 348 просмотров.

Развлекательные

«КЕЛІНЖАН» толықметражды фильмі / Полнометражный фильм «КЕЛИНЖАН» | Интернет-премьера / Khabar TV

События комедийного фильма «Келiнжан» разворачиваются в одном маленьком ауле, где живет большая семья. Свекровь Кулимхан апа больше всего беспокоят непростые взаимоотношения трех невесток, которые постоянно ссорятся друг с другом. Однако недавно появилась куда более серьезная проблема – молодые дельцы из Шымкента хотят купить здесь большой земельный участок, который, оказывается, принадлежит покойному мужу Кулимхан апа.

Видео набрало 1 888 056 просмотров.

"Гули, шалбарың кожаный, өзің ухоженный екенсің" | Стресс конференция | Ұnight Show / NTK ENTERTAINMENT

Каждую пятницу казахстанцы могут наслаждаться очередным выпуском ҰNight Show. Шоу стало настолько популярным, что новый выпуск набрал 337 791 просмотр.

4 маусым! Маусым үздіктері кімдер ? Соңғы эфир / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 281 617 просмотров.

Ақмарал Елшін: 150 миллионның үйін 38 миллионға алдық | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW

Новый гость проекта «Звездный дом» — блогер Акмарал Елшин. Во время карантина она за 2 месяца полностью отремонтировала старый дом. Акмарал также сообщила в программе, что официально разведена. Что заставило двух молодых людей расстаться? Как родители отреагировали на эту новость?

Видео посмотрели 123 974 раза.

«Әзілің жарасса 2» концерті / ASTANATV SHOW

Концерт с участием звезд казахстанской эстрады набрал 112 750 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030843-kontserty-futbol-i-politika-chem-interesovalis-kazahstantsy-v-iyule-na-youtube/