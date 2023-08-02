Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему зумеры могут быть хорошими руководителями, рассказали эксперты

Опубликовано:

Мужчина в костюме сидит в кресле
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодые люди в возрасте до 30 лет все чаще занимают руководящие должности в компаниях. Эксперты рассказали, могут ли эти специалисты хорошо исполнять свои обязанности без достаточного опыта в корпоративной среде, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Корпоративное лидерство традиционно ассоциируется с опытом и возрастом. Принято считать, что для накопления знаний и опыта, необходимых для управления компанией, требуется много лет. Однако сегодня новое поколение работников бросает вызов этой идее. Миллениалы и зумеры все чаще становятся руководителями и входят в топ-менеджмент компаний. Они основывают свои компании, а также возглавляют отделы в действующих предприятиях.

Согласно исследованию McKinsey & Company, почти половина генеральных директоров в компаниях, чьи акции составляют индекс S&P 500, в настоящее время моложе 50 лет. Это в два раза больше, чем в 2018 году. И хотя средний возраст гендиректора крупной корпорации по-прежнему составляет 54 года, некоторые данные показывают, что молодые люди все чаще стремятся занимать руководящие должности.

Опрос EY 2021 года, в котором приняли участие около 1500 представителей поколения Z, показал, что 45% из них хотят открыть свой бизнес, чтобы стать там руководителями.

Старший советник McKinsey Кэролайн Уэбб говорит, что у молодых руководителей зачастую нет предвзятости в отношении других сотрудников, которая может наблюдаться у их более старших коллег. При этом она отмечает, что молодые лидеры могут быть слишком самоуверенными, что сильно мешает развитию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030820-pochemu-zumery-mogut-byt-horoshimi-rukovoditelyami-rasskazali-eksperty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.