Почему зумеры могут быть хорошими руководителями, рассказали эксперты

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодые люди в возрасте до 30 лет все чаще занимают руководящие должности в компаниях. Эксперты рассказали, могут ли эти специалисты хорошо исполнять свои обязанности без достаточного опыта в корпоративной среде, передает BBC.

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Корпоративное лидерство традиционно ассоциируется с опытом и возрастом. Принято считать, что для накопления знаний и опыта, необходимых для управления компанией, требуется много лет. Однако сегодня новое поколение работников бросает вызов этой идее. Миллениалы и зумеры все чаще становятся руководителями и входят в топ-менеджмент компаний. Они основывают свои компании, а также возглавляют отделы в действующих предприятиях.

Согласно исследованию McKinsey & Company, почти половина генеральных директоров в компаниях, чьи акции составляют индекс S&P 500, в настоящее время моложе 50 лет. Это в два раза больше, чем в 2018 году. И хотя средний возраст гендиректора крупной корпорации по-прежнему составляет 54 года, некоторые данные показывают, что молодые люди все чаще стремятся занимать руководящие должности.

Опрос EY 2021 года, в котором приняли участие около 1500 представителей поколения Z, показал, что 45% из них хотят открыть свой бизнес, чтобы стать там руководителями.

Старший советник McKinsey Кэролайн Уэбб говорит, что у молодых руководителей зачастую нет предвзятости в отношении других сотрудников, которая может наблюдаться у их более старших коллег. При этом она отмечает, что молодые лидеры могут быть слишком самоуверенными, что сильно мешает развитию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030820-pochemu-zumery-mogut-byt-horoshimi-rukovoditelyami-rasskazali-eksperty/