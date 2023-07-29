Глава ООН заявил, что в мире наступила "эра глобального кипения"

Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Глава ООН заявил, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. По его словам, мир вступает в "эру глобального кипения", передает BBC.

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Июль 2023 года настолько жаркий, что, по мнению экспертов, совсем скоро он побьет предыдущий рекорд 2019 года. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что планета вступает в "эру глобального кипения". Ученые сходятся во мнении, что глобальное повышение температур связано с использованием ископаемого топлива.

Президент США Джо Байден назвал изменение климата "экзистенциальной угрозой". Он отметил, что никто "больше не может отрицать влияние изменений климата". Некоторые эксперты считают, что июль вполне может быть признан самым жарким месяцем за последние 120 тысяч лет.

Исследователи не удивлены тем, что июль этого года должен побить рекорд самого теплого месяца, установленный в июле 2019 года. По их мнению, в последние недели было продемонстрировано много признаков того, что планета нагрелась до небывалых значений. По данным службы Copernicus, следящей за изменениями климата, самый теплый день в мире пришелся на 6 июля.

"Это будет не только самый теплый июль, но и самый теплый месяц с точки зрения абсолютной средней глобальной температуры. Вполне возможно, что аналогичные температуры в последний раз наблюдались на нашей планете десятки тысяч лет назад", — сказал доктор Карстен Хаустейн из Лейпцигского университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030427-glava-oon-zayavil-chto-v-mire-nastupila-era-globalnogo-kipeniya/