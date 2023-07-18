Ученые заявили, что это лето может стать самым жарким за последние 120 тысяч лет

Жара. Иллюстративное фото: pixabay.com

В настоящее время в мире наблюдаются самые высокие температуры среди когда-либо зафиксированных в середине июля. Ученые утверждают, что до конца месяца некоторые регионы могут столкнуться с жарой, которая не наблюдалась в течение последних 120 тысяч лет, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Научный редактор The Guardian Робин Маккай отмечает, что с 3 по 10 июля в мире была зарегистрирована самая жаркая неделя. При этом метеорологи говорят, что самая сильная жара еще впереди. "Красные" погодные предупреждения были выпущены по всей Европе; лесные пожары бушуют в Хорватии, на Адриатическом побережье и в Наварре в Испании. Крупные туристические объекты (например, Акрополь) были закрыты, так как температура поднялась до 40 градусов Цельсия.

"Мы находимся на неизведанной территории, и это тревожная новость для планеты", — сказал профессор Кристофер Хьюитт, директор климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации.

Эту точку зрения поддержал Карстен Хаустейн, научный сотрудник по атмосферному излучению в Лейпцигском университете. По его мнению, этот июль будет самым жарким месяцем за всю историю со времен межледникового периода, который имел место около 120 тысяч лет назад.

Одним из триггеров рекордной жары этого лета ученые считают погодное явление Эль-Ниньо (колебание температуры Тихого океана), которое оказывает влияние на погоду во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2028915-uchenye-zayavili-chto-eto-leto-mozhet-stat-samym-zharkim-za-poslednie-120-tysyach-let/