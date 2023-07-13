Ученые: Земля находится на пороге эры антропоцена

Планета Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые считают, что находятся на пороге доказательства того факта, что Земля впервые за последние 11 700 лет вступила в новую эру антропоцена. То есть, достигла той самой точки, когда влияние деятельности человека на геологию можно считать необратимым, передает Financial Times.

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Небольшое озеро в пригороде Торонто (Канада) было определено в качестве официального места наблюдения за процессом наступления новой эры. Это место было выбрано после обширных исследований международной научной группы, в которую входят геологи и ученые-историки. Данная группа была сформирована в 2009 году. Ученые поставили своей целью определить и установить начало эры антропоцена. Нынешняя эпоха голоцена началась в конце последнего ледникового периода.

Ученые говорят, что изменения, происходящие с планетой, больше нельзя объяснить причинами, которые не связаны с деятельностью и вмешательством человека. По их мнению, последствия этих вмешательств очевидны с 1950-х годов.

"Люди создали новую земную сферу за пределами биосферы. Если мы хотим по-настоящему понять все, что происходит с нашей планетой, мы должны учитывать не только гидросферу, атмосферу и биосферу, но и техносферу, созданную человеком", — сказал Юрген Ренн, научный сотрудник Института истории науки Макса Планка.

Концепция антропоцена была впервые разработана лауреатом Нобелевской премии по химии Полом Крутценом в 2000 году и постепенно завоевала интерес и признание в научном сообществе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2028334-uchenye-zemlya-nahoditsya-na-poroge-ery-antropotsena/