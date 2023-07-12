Температурный рекорд может быть установлен в Италии на этой неделе

Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

На этой неделе температура в Италии может приблизиться к европейскому рекорду, поскольку большая часть континента находится под влиянием сильной жары. Ожидается, что температура на большей части страны превысит 40 градусов. При этом в некоторых регионах температура может достигнуть 48 градусов, передает The Guardian.

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Предыдущий европейский рекорд самой высокой температуры был побит 11 августа 2021 года, когда в городе Сиракузы на острове Сицилия, Италия, была зафиксирована температура 48,8 градусов Цельсия. Сейчас Италия находится под влиянием антициклона "Цербер".

Ожидается, что самая высокая температура будет зарегистрирована в регионах Сицилия и Сардиния. По прогнозам синоптиков, в этих регионах температура может превысить показатель в 48,8 градусов и установить новый европейский рекорд.

Профессор Лука Меркалли, президент Итальянского метеорологического общества, заявил, что температура точно превысит 45 градусов, однако пока невозможно предсказать самую высокую отметку.

Метеоролог Стефано Росси рассказал, что антициклон получил название "Цербер" в честь трехголового пса-монстра из греческой мифологии, который охраняет врата в подземный мир. Цербер упоминается в "Божественной комедии" Данте и охраняет третий круг Ада.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2028177-temperaturnyy-rekord-mozhet-byt-ustanovlen-v-italii-na-etoy-nedele/