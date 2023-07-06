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В каком возрасте человек достигает пика своей активности, рассказали эксперты

Опубликовано:

Бег
Бег. Иллюстративное фото: pexels.com

В каком возрасте человек достигает пика своего физического и умственного развития? Исследования в различных сферах показали, что многое зависит от направления деятельности человека, однако каждый возраст может стать пиком мастерства в какой-то из отдельных сфер, передает The Wall Street Journal.

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Элитные пловцы достигают пика мастерства в возрасте 20 лет, пауэрлифтеры делают это в 35 лет. Креативность, как правило, наиболее высока в начале карьеры, либо позже, в зависимости от того, как мы мыслим. Наша способность быстро усваивать факты достигает апогея в позднем подростковом возрасте, а словарный запас становится очень богатым, когда мы размениваем шестой десяток.

Экономисты, спортивные ученые и психологи проанализировали олимпийские выступления и шахматные матчи, а также провели тысячи онлайн-опросов, чтобы определить средний возраст, когда люди достигают пика умственного и физического развития. Они пытаются понять, как работает наш мозг и тело, и есть ли возможность увеличить производительность человека.

Хорошая новость заключается в том, что, когда мы достигаем пика в одном начинании, это не означает, что в дальнейшем мы не сможем достигнуть мастерства в другом.

"В любом возрасте вы становитесь лучше в одних вещах и хуже в других", — говорит Джошуа Хартсхорн, доцент психологии Бостонского колледжа, который исследует, как с возрастом меняются различные когнитивные функции.

Согласно исследованиям, люди достигают пика физической активности в разное время по разным причинам. Быстро сокращающиеся мышечные волокна помогают развивать скорость и силу. Медленно сокращающиеся мышечные волокна, связанные с выносливостью, преобладают в мышцах, когда мы старше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2027666-v-kakom-vozraste-chelovek-dostigaet-pika-svoey-aktivnosti-rasskazali-eksperty/

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