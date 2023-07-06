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Защиту детского труда отменили в штате Айова в США

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Официант держит в руке две тарелки
Официант. Иллюстративное фото: Pexels.com

В американском штате Айова вступил в силу закон об отмене защиты детского труда. Это событие является частью общей тенденции: по меньшей мере четырнадцать штатов пытались ослабить ограничения, связанные с защитой детского труда за последние два года, передает Quartz.

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Дети в США часто нанимаются на работу, чтобы обеспечить себя карманными деньгами. Однако теперь ситуация меняется. По словам экспертов, законы, которые отменяют защиту детского труда, могут привести к тому, что у компаний появится легальный шанс справиться с кризисом на рынке труда и нанять более дешевую рабочую силу – детей.

В своё время Айова стала последним штатом, который принял ограничения, направленные на защиту детского труда. В конце мая губернатор штата Ким Рейнольдс подписала закон, который увеличил количество разрешенных часов работы для подростков в возрасте от 14 лет. Также увеличилось количество мест, где могут наняться подростки. Законопроект штата Айова, который, по данным Министерства труда, нарушает федеральный закон, вступил в силу 1 июля.

Закон Айовы разрешает подросткам участвовать в деятельности, которая обычно считается неприемлемой или опасной для несовершеннолетних, например, подавать алкоголь, работать на одном из 200 мясокомбинатов штата, управлять тяжелой техникой или участвовать в проектах по сносу зданий. Почти все эти виды деятельности были исторически запрещены федеральным законом для лиц моложе 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2027665-zaschitu-detskogo-truda-otmenili-v-shtate-ayova-v-ssha/

Автор: Дилара Аронова
Защиту детского труда отменили в штате Айова в США

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