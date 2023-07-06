Футбол, новости и сериалы: какие ролики выбирали казахстанцы в июне

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Лето - время для отдыха и просмотра интересных видео. Мы традиционно подготовили для вас подборку самых просматриваемых роликов на YouTube за июнь этого года, передает корреспонднент NUR.KZ.

Новостные

Лукашенко заявил об угрозе для Казахстана / МИР.Итоги 10.06.2023 / Atameken Business News

В фокусе внимания корреспондентов телеканала Atameken Business News на этой неделе - по-прежнему самые главные события в стране и мире. Видео набрало 759 924 просмотра.

Обзор матча Северная Ирландия – Казахстан - 0:1. Отборочный матч Чемпионата Европы - 2024 / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Футбольный отборочный матч Чемпионата Европы-2024 Северная Ирландия - Казахстан завершился победой нашей команды. Наверное, именно поэтому он привлек внимание большого количества людей - матч посмотрели 439 252 раз.

Кто виноват? «Бестолковые» доклады, выговор акиму, отставка министра / Телеканал Хабар 24

В июне внимание всей страны было приковано к Абайской области, которая оказалась в плену огня. На фоне этого Касым-Жомарт Токаев отменил свой зарубежный визит во Вьетнам и прибыл в регион для проведения оперативного совещания. Ролик посмотрели 390 740 раз.

Көлікпен кортеж жасаған 20 түлек жол апатына ұшырады / Информбюро 31

Последний звонок едва не закончился трагедией в Атырауской области. Там 20 выпускников, катающихся на авто в кортеже, попали в ДТП. В результате один студент получил травмы и был госпитализирован. Видеосюжет собрал 341 301 просмотр.

Жедел түсірілім | ЭКСКЛЮЗИВ: "ШЕТ ЕЛДЕ БОЛСА АТЫП ТАСТАР ЕДІ" / Turkistan TV

Очередной выпуск программы "Жедел түсірілім", где рассказывают о самых резонансных происшествиях, набрал 320 256 просмотров.

Развлекательные

"Біздің сынып" телехикаясы | 16 - бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Сериал "Біздің сынып" расскажет увлекательную историю о школьной жизни, которая должна помочь юным зрителям посмотреть на свою учебу под другим углом и поменять к ней отношение.

16-я серия набрала 636 553 просмотра.

Ақтөрені жылатқан Аида / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Видео набрало 542 324 просмотра.

Даулет Балназымға үйленуге ұсыныс жасады / Бір болайық

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 390 245 раз.

"Сізді қабырғадан емес, сізді жүректен жаратқан сияқты" | ҰNight Show / NTK ENTERTAINMENT

Очередной выпуск ҰNight Show, столь популярного у казахстанцев, набрал 163 997 просмотров.

Темір торға жазықсыз қамалған көпбалалы ана | «Қыздар-ай» / Седьмой канал | SHOW

В этом выпуске программы «Қыздар-ай» говорят о женщинах, которые находятся в местах лишения свободы. Гости программы: Рауана Сагадиева, Шолпан Бостанкызы, Бибинур Шералиева. Видео набрало 131 578 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2027626-futbol-novosti-i-serialy-kakie-roliki-vybirali-kazahstantsy-v-iyune/