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Активисты призывают президента США объявить стихийное бедствие из-за жары

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Мужчина поливает лицо водой
Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Активисты в США требуют, чтобы Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) признало ситуацию с экстремальной жарой в некоторых регионах стихийным бедствием. По их мнению, статус стихийного бедствия позволит властям штатов возмещать расходы, вызванные экстремальной жарой, передает The Washington Post.

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По мнению активистов, занимающихся вопросами изменения климата, если президент США объявит о стихийном бедствии, это позволит штатам получать компенсацию за действия по спасению жизней людей. Власти штатов смогут открыть "центры охлаждения" и проводить бесплатную раздачу воды.

Штаты также смогут обратиться к Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям с просьбой начать реагирование на чрезвычайные ситуации, например, предоставить медицинские бригады или собрать генераторы.

При этом ни разу за всю историю США президент не объявлял о стихийном бедствии, вызванном экстремальной жарой. Сейчас, по словам активистов, такой момент настал. Рон Ниренберг, мэр Сан-Антонио (Техас), заявил, что сейчас США живут в реалиях постоянно меняющегося климата, поэтому нынешняя ситуация требует экстренного реагирования.

В ответ администратор FEMA Дина Крисвелл заявила, что агентство постоянно мониторит ситуацию с экстремальной жарой. Она заявила, что агентство помогает сообществам подготовиться к высоким температурам за счет финансирования мер по смягчению последствий и благодаря распространению информации о мерах безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026950-aktivisty-prizyvayut-prezidenta-ssha-obyavit-stihiynoe-bedstvie-iz-za-zhary/

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