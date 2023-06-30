На каком этапе карьеры женщины начинают зарабатывать меньше мужчин, рассказали эксперты

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исследователи заявили, что гендерный разрыв в оплате труда начинается еще до того, как женщины устраиваются на постоянную работу. По их данным, среди людей, которые проходят неоплачиваемую стажировку, намного больше женщин, чем мужчин. А их стартовая заработная плата также намного ниже, чем у их коллег другого пола, передает Bloomberg.

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Исследование, проведенное Национальной ассоциацией колледжей и работодателей, охватило данные студентов, которые закончили колледжи и вузы в 2022 году. Анализ респондентов показал, что две трети выпускников-мужчин получили оплачиваемую стажировку. Среди опрошенных женщин лишь меньше половины от общего числа участниц получили такое выгодное предложение от работодателей. При этом женщины составляли 70% из 2140 опрошенных участников исследования.

Эти данные согласуются с предыдущими исследованиями, указывающими на то, что опыт оплачиваемой стажировки сразу после окончания вуза становится основой для дальнейшего неравенства в оплате труда мужчин и женщин, которое потом наблюдается на всем протяжении карьеры человека.

Мэри Гатта, директор по исследованиям и государственной политике NACE, говорит, что несправедливое отношение к женщинам-стажерам, которое демонстрируют представители компаний, в дальнейшем влияет на уровень зарплаты соискательниц. Другие компании ориентируются на то, что женщинам не оплатили стажировку и также предлагают им низкую зарплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026786-na-kakom-etape-karery-zhenschiny-nachinayut-zarabatyvat-menshe-muzhchin-rasskazali-eksperty/