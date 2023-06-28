Жители Южной Кореи станут моложе на этой неделе из-за нового закона

Сеул. Иллюстративное фото: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

В среду, 28 июня, жители Южной Кореи станут на один или два года моложе. Вступает в силу новый закон, отменяющий необычный способ расчета возраста граждан. Новый закон приведет к тому, что жители Южной Кореи будут считаться ровесниками с гражданами других стран, рожденными в тот же год, передает The Wall Street Journal.

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На протяжении нескольких веков возраст граждан в Южной Корее рассчитывался иначе, чем в остальном мире. Этот способ основывался на культуре Восточной Азии, согласно которой время, проведенное в утробе матери, также считалось частью жизни человека и учитывалось при расчете его возраста.

Таким образом, считалось, что при рождении возраст человека сразу составляет один год. Каждое 1 января все люди в Южной Корее становились старше еще на один год. Даже если ребенок рождался 31 декабря, уже на следующий день он считался двухлетним.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель, вступивший в должность в прошлом году, в своей предвыборной программе обещал перейти на глобальную систему расчета возраста. То есть, возраст человека будет рассчитываться в соответствии с годом его рождения. Однако не все жители страны рады этому изменению, которое делает их моложе.

Общество Южной Кореи имеет высокую степень иерархичности. Возраст оказывает влияние на социальный статус, и в зависимости от возраста к человеку обращаются либо более уважительно, либо более непринужденно.

Вопрос "Сколько вам лет?" задается абсолютно каждому собеседнику в Южной Корее. Это настолько сильная культурная особенность, что в 2018 году, во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, правительство обратилось к гражданам с просьбой не задавать такой вопрос иностранцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026562-zhiteli-yuzhnoy-korei-stanut-molozhe-na-etoy-nedele-iz-za-novogo-zakona/