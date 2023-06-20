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Жители Швейцарии проголосовали на референдуме за защиту ледников от таяния

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Ледник в Альпах
Ледник в Альпах. Фото: Frank Bienewald/LightRocket via Getty Images

В Швейцарии прошел референдум о новом законопроекте о климате, направленном на сокращение использования ископаемого топлива и достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году. Избиратели поддержали данный законопроект, передает BBC.

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Правительство Швейцарии заявляет, что стране необходимо защищать свою энергетическую безопасность и окружающую среду, поскольку ледники в швейцарских Альпах тают слишком быстро. Закон потребует перехода от зависимости от импортируемой нефти и газа к использованию возобновляемых источников.

Во время референдума, который прошел 18 июня, 59,1% избирателей поддержали предложения по переходу на "зеленую" энергетику. При этом их оппоненты, которые голосовали "против", утверждали, что эти меры приведут к росту цен на энергоносители. Швейцария импортирует около трех четвертей своей энергии, причем вся потребляемая нефть и природный газ поступают из-за рубежа.

Законопроект о климате обещает финансовую поддержку в размере 2 млрд швейцарских франков (2,2 млрд долларов США) в течение десяти лет для содействия замене газовых или масляных систем отопления на экологически чистые альтернативы, а также 1,2 млрд швейцарских франков для стимулирования экологичных инноваций в бизнесе.

Ледники в Альпах подвергаются особому риску из-за глобального потепления и повышения температуры. Они потеряли треть своего объема льда в период с 2001 по 2022 годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2025390-zhiteli-shveytsarii-progolosovali-na-referendume-za-zaschitu-lednikov-ot-tayaniya/

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