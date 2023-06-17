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Эзотерика
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Ученые: Популярность супа из акульих плавников может повлиять на исчезновение морских хищников

Опубликовано:

Акула в море
Акула. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что акулы подвергаются намного более сильному риску вымирания, чем считалось ранее. Массовое исследование почти 400 рифов по всему миру показало, что пять основных видов акул находятся в серьезном упадке, передает The Washington Post.

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Новое массовое исследование почти 400 коралловых рифов по всему миру показывает, что акулы, которые когда-то были обычным явлением в этих водах, исчезают. Это является тревожным признаком того, что смертоносные рыбы подвергаются гораздо большему риску вымирания, чем считалось ранее.

Популяции пяти обыкновенных рифовых акул за последние полвека сократились на 60-73%, сообщает группа из 150 исследователей в отчете, опубликованном в журнале Science. Результаты исследования усиливают опасения не только по поводу потери этих высших хищников, но и по поводу воздействия этого фактора на других рыб в пищевой цепи морских экосистем.

"Ситуация действительно пугает нас, ученых, работающих с акулами", — сказал Марио Эспиноса, морской биолог из Университета Коста-Рики и соавтор статьи.

Исследователи говорят, что причиной снижения популяции акул является безудержный отлов рыбы. В большей части Азии суп из акульих плавников является деликатесом, и его подают на больших торжествах. Рыбаки-промысловики зачастую ловят акул, отрубают им плавники, а остальную часть туши выбрасывают. В США в прошлом году запретили продажу акульих плавников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2025076-uchenye-populyarnost-supa-iz-akulih-plavnikov-mozhet-povliyat-na-ischeznovenie-morskih-hischnikov/

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