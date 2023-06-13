Запретить рекламу букмекерских контор могут в Австралии

Болельщик. Иллюстративное фото: pexels.com

Общественники призвали Австралийское правительство полностью запретить рекламу компаний, предлагающих ставки на спорт. Эксперты в области общественного здравоохранения ожидают оглашения результатов парламентского расследования, которое должно обозначить позицию властей по данному вопросу, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Руководитель группы расследования, член парламента от лейбористской партии Пета Мерфи, уже привела убедительные доказательства вреда данной рекламы для общества. Ожидается, что рекомендации группы будут включать в себя ограничения на рекламу азартных игр во время спортивных трансляций.

Данная инициатива имеет двухпартийную поддержку в австралийском парламенте. Лидер оппозиции Питер Даттон заявлял, что Австралии необходимы перемены в данном вопросе. Премьер-министр Энтони Альбанезе выразил личную неприязнь к рекламе ставок на спорт.

Тим Костелло, общественный деятель, на протяжении многих лет возглавляющий движение против азартных игр, заявил, что очень редко в Австралии бывают такие ситуации, когда обе партии поддерживают одну и ту же идею. По его словам, этим шансом нужно воспользоваться и полностью отменить рекламу азартных игр в стране. Костелло говорит, что из-за рекламы дети с раннего возраста знают все крупные букмекерские фирмы, их рекламные слоганы и фирменные цвета. По его мнению, это неприемлемо.

"Это полный политический провал. В Австралии люди проигрывают в ставках на спорт на 20% больше денег, чем жители других стран именно из-за агрессивной рекламы, которую необходимо запретить", — сказал Костелло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024380-zapretit-reklamu-bukmekerskih-kontor-mogut-v-avstralii/