Ученые призвали исследовать возможную пользу вещества, используемого в энергетических напитках

Энергетический напиток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые призвали к масштабным клиническим испытаниям таурина, вещества, которое входит во многие энергетические напитки. Это было сделано после того, как исследования на животных показали, что это вещество может замедлять процесс старения и способствовать долголетию, передает The Guardian.

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Исследователи обнаружили, что уровень микроэлемента таурина существенно снижается у мышей и обезьян с возрастом, но его повышение благотворно влияет на здоровье животных. У мышей он даже повлиял на продолжительность жизни.

В настоящее время неизвестно, безопасно ли использование данного вещества для людей в тех дозах, которые вводили животным. Ученые заявили, что доказательства достаточно убедительны, чтобы начать крупномасштабное исследование. Эксперты также заостряют внимание на том, что таурин естественным образом вырабатывается в организме.

"Количество таурина снижается с возрастом, и работа с этими процессами позволяет животным жить дольше. Эти выводы просто необходимо использовать для дальнейших исследований", — сказал доктор Виджай Ядав, который руководил исследованиями в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024105-uchenye-prizvali-issledovat-vozmozhnuyu-polzu-veschestva-ispolzuemogo-v-energeticheskih-napitkah/