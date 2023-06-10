Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ученые призвали исследовать возможную пользу вещества, используемого в энергетических напитках

Опубликовано:

Банка энергетического напитка в руке
Энергетический напиток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые призвали к масштабным клиническим испытаниям таурина, вещества, которое входит во многие энергетические напитки. Это было сделано после того, как исследования на животных показали, что это вещество может замедлять процесс старения и способствовать долголетию, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи обнаружили, что уровень микроэлемента таурина существенно снижается у мышей и обезьян с возрастом, но его повышение благотворно влияет на здоровье животных. У мышей он даже повлиял на продолжительность жизни.

В настоящее время неизвестно, безопасно ли использование данного вещества для людей в тех дозах, которые вводили животным. Ученые заявили, что доказательства достаточно убедительны, чтобы начать крупномасштабное исследование. Эксперты также заостряют внимание на том, что таурин естественным образом вырабатывается в организме.

"Количество таурина снижается с возрастом, и работа с этими процессами позволяет животным жить дольше. Эти выводы просто необходимо использовать для дальнейших исследований", — сказал доктор Виджай Ядав, который руководил исследованиями в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024105-uchenye-prizvali-issledovat-vozmozhnuyu-polzu-veschestva-ispolzuemogo-v-energeticheskih-napitkah/

Автор: Дилара Аронова
Ученые призвали исследовать возможную пользу вещества, используемого в энергетических напитках

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.