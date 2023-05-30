Дефицит бухгалтеров может навредить бизнесу в США

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Нехватка квалифицированных бухгалтеров наблюдается в США. Фирмам, предоставляющим бухгалтерские услуги, настоятельно рекомендуют пересмотреть свои бизнес-модели и привлекать больше молодых специалистов, чтобы повысить статус этой профессии среди молодежи, передает Financial Times.

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Новые данные Американского института дипломированных бухгалтеров показали, что нехватка бухгалтеров сильно обострилась в 2022 году. Количество выпускников школ, сдающих экзамены для поступления на эту специальность, упало до самого низкого уровня за последние 17 лет. При этом все больше опытных бухгалтеров достигают пенсионного возраста и оставляют трудовую деятельность.

Это угрожает способности специализированных фирм выполнять бухгалтерскую и аудиторскую работу. В США многие компании не имеют в штате своего бухгалтера, а обращаются к услугам фирм-подрядчиков.

Институт бухгалтеров по управленческому учету (IMA), который проводит сертификацию специалистов, нанимающихся в финансовые отделы компаний, сообщил, что в прошлом году таковых специалистов было намного меньше, чем ранее. В целом, в 2022 году зафиксировано снижение на 5%.

"Это становится кризисом не только для бухгалтерских фирм, но и для всего бизнес-сектора. Бухгалтеры являются ключевыми специалистами, которые не просто управляют финансовой отчетностью, но и могут влиять на принятие решений в компании", — сказал Деннис Уитни, старший вице-президент IMA.

Эксперты порекомендовали бухгалтерским компаниям привлекать молодых специалистов, чтобы как можно больше молодежи поступало на эту специальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022444-defitsit-buhgalterov-mozhet-navredit-biznesu-v-ssha/