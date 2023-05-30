Батончики Mars начали продавать в экологичной упаковке в Британии

Mars. Иллюстративное фото: Matt Cardy/Getty Images

Батончики Mars в Великобритании теперь продаются в перерабатываемой бумажной обертке. Это часть пилотного проекта компании Mars Food по внедрению экологически чистых материалов для производства обертки шоколада, передает BBC.

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Этот шаг был сделан после того, как главный конкурент Mars, компания Nestle, начала использовать перерабатываемую бумажную упаковку для конфет Smarties с января 2021 года. Кроме того, с декабря 2022 года в такой же упаковке начали продавать популярные на западе конфеты Quality Street.

В Mars заявили, что найти качественный вариант для бумажной упаковки шоколадной продукции достаточно трудно, поскольку такая упаковка должна не только соответствовать экологичным стандартам, но и обладать достаточным уровнем защитных свойств, чтобы обеспечить сохранение вкусовых качеств шоколада.

Пластиковая обертка, которая в настоящее время используется в большинстве изделий от Mars Food, не подлежит переработке. К ним относится как упаковка, которую используют для чипсов, так и обертка от шоколадных батончиков. Это приводит к тому, что обертка увеличивает глобальные объемы пластикового мусора и загрязняет мировые воды.

На Филиппинах, где тонны одноразового пластика постоянно выбрасываются на берег, очень большое внимание уделяют переработке. Так, бумажную упаковку там перерабатывают в материал, который используют для изготовления кирпичей.

По данным Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, главная проблема одноразового пластика заключается в том, что он не разлагается, а распадается на более мелкие частицы, которые негативно влияют на окружающую среду и дикую природу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022439-batonchiki-mars-nachali-prodavat-v-ekologichnoy-upakovke-v-britanii/