LVMH и H&M измерят вред своей деятельности для экологии

Одежда. Иллюстративное фото: pixabay.com

H&M, Kering, LVMH и другие производители продуктов питания и одежды присоединились к реализации пилотного проекта, который направлен на достижение научно обоснованных экологических целей. Ожидается, что компании должны снизить свое негативное воздействие на окружающую среду, передает Quartz.

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17 компаний, в число которых входят H&M, Kering, LVMH, AB InBev, Nestlé и Tesco, присоединились к пилотному проекту, запущенному Science-Based Target Network (глобальная коалиция экологических НПО). Данная организация поощряет деятельность компаний, направленную на снижение выбросов.

Первоначальные цели пилотного проекта сосредоточены на пресноводных водоемах, лесах и сельском хозяйстве. Ожидается, что в будущем будут обнародованы дополнительные цели, ориентированные на океан. Каждая из компаний должна будет изучить, измерить и обнародовать данные относительно влияния своей деятельности на окружающую среду, а также принять меры для снижения этого воздействия.

В пилотном проекте участвуют некоторые из крупнейших европейских компаний, в том числе производители предметов роскоши Kering и LVMH, ритейлер быстрой моды H&M, производитель продуктов Nestlé и крупнейшая в мире пивоваренная компания AB-InBeV. Ряд американских компаний также подали заявки на участие в пилотной программе, но оказалось, что они не соответствуют требованиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021970-lvmh-i-hm-izmeryat-vred-svoey-deyatelnosti-dlya-ekologii/