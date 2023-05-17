Реформы помогли Брюсселю улучшить ситуацию с загруженными дорогами

Брюссель. Иллюстративное фото: pexels.com

Брюссель, известный как одна из наиболее ориентированных на автомобили европейских столиц, находится в активной фазе реформирования системы городской мобильности. И, по словам экспертов, данный опыт может стать примером для крупных городов во всем мире, передает Bloomberg.

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В отличие от многих других городов Северной Европы Брюссель никогда не считался образцом устойчивой мобильности. Ни развитая велосипедная культура Амстердама, ни обширная транспортная система Парижа — ничто из этого не стало примером для бельгийской столицы, которая заслужила репутацию города с замкнутой транспортной системой. Анализ, проведенный компанией Inrix в 2014 году, оценил Брюссель как один из самых загруженных городов Европы. В среднем каждый водитель в Брюсселе проводит 83 часа год, застряв в пробке.

Журналисты описывали Брюссель, как город, расположенный в центре паутины автомагистралей, из которой невозможно выбраться. При этом 75% брюссельских семей владели хотя бы одной машиной. Но времена меняются. Только за последние четыре года пассажиропоток в городе сократился. В центре города была оборудована удобная пешеходная система.

Во многом на это повлиял активизм самих жителей, которые выступали за то, чтобы многие оживленные дороги внутри города превратились в пространства, свободные от автомобилей. Кроме того, повлияли и предупреждения экологов. В 2017 году Гринпис запустил в бельгийской столице кампанию по сокращению выбросов от дорожного движения.

Эксперты говорят, что если подобный опыт удался в Брюсселе, то может получиться и в других крупных городах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2020753-reformy-pomogli-bryusselyu-uluchshit-situatsiyu-s-zagruzhennymi-dorogami/