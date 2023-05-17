Бороться с традицией "выкупа за невесту" собираются в Китае

Свадьбы в Китае. Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Правительство Китая возобновило усилия по созданию "новой эры" культуры брака и деторождения после того, как в 2022 году в стране впервые за долгие годы было зафиксировано сокращение населения, передает Quartz.

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Китайская ассоциация планирования семьи, национальный орган, реализующий правительственные меры в области народонаселения и рождаемости, запускает пилотные проекты еще в 20 городах страны с целью создания социальной среды, побуждающей молодых людей вступать в брак и иметь детей.

Одним из городов, в которых будет реализован пилотный проект, является Гуанчжоу. Именно там во время официального мероприятия представители ассоциации заявили, что сосредоточатся на поощрении вступления в брак и рождения детей. Кроме того, в обществе будут культивировать ценности партнерского брака, в котором родители разделяют между собой обязанности по воспитанию детей и оба вкладывают в это время и силы.

Также пилотные проекты будут направлены на борьбу с устаревшими традициями. В частности, на сдерживание дорогостоящих "выкупов за невесту". В некоторых провинциях семьи женихов выплачивают родителям невест до 20 тысяч долларов. В 2022 году подобные пилотные проекты уже были запущены в других 20 городах страны. В том числе, и в Пекине.

При этом согласно официальным данным, количество свадеб в Китае сокращается с каждым годом. В 2021 году был зафиксирован самый низкий показатель с 1985 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2020740-borotsya-s-traditsiey-vykupa-za-nevestu-sobirayutsya-v-kitae/