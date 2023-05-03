Эксперты: Молодые сотрудники работают хуже из-за учебы на удаленке

Офис. Иллюстративное фото: pxhere.com

Крупные консалтинговые компании говорят, что вынуждены проводить дополнительное обучение для самых младших сотрудников, поскольку те плохо умеют работать в команде и строить коммуникацию с коллегами. Это связывают с тем, что молодежь провела большую часть учебных университетских лет в изоляции, вызванной карантином, передает Financial Times.

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Представители Deloitte и PwC говорят, что младшие сотрудники менее уверены в себе во время презентаций и выступлений на собраниях по сравнению с коллегами, которые не провели большую часть учебных лет на удаленке из-за карантина.

"Это означает, что сейчас работодатели будут вынуждены обучать новобранцев базовым профессиональным и рабочим навыкам. В этом не было необходимости в предыдущие годы", — сказала Джеки Генри, управляющий партнер Deloitte в Великобритании.

Тот факт, что два крупнейших рекрутера Великобритании вводят дополнительное обучение для сотрудников, демонстрирует общую проблему рынка труда, которая сформировалась из-за пандемии COVID-19. Ян Эллиотт, директор по персоналу PwC в Великобритании, говорит, что выпускники, которые долгое время учились в удаленном формате, могут отлично выполнять самостоятельную работу, но у них нет навыков публичных выступлений. Кроме того, им сложно строить общение с коллегами.

По данным компаний, сложность в обучении сотрудников может усугубиться тем, что многие компании сейчас перешли на гибридный формат работы. Зачастую, даже когда молодежь приходит в офис, у них нет возможности наблюдать за более опытными коллегами. Так, по данным PwC, решением может стать, если кто-то из опытных сотрудников возьмет шефство над новичками и поможет им не только улучшить производительность, но и наладить коммуникации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018988-eksperty-molodye-sotrudniki-rabotayut-huzhe-iz-za-ucheby-na-udalenke/