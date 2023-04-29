Учебник истории, в котором упоминается COVID-19, выпустили в Китае

COVID-19. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Учебник истории, выпущенный для китайских школьников, спровоцировал дискуссию в интернете. В книге содержатся данные о пандемии COVID-19. По мнению многих пользователей интернета, власти Китая вводят жителей в заблуждение, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Видеозапись, содержащая кадры из нового учебника истории для китайских школьников появилась в Douyin, китайской версии TikTok.

"Об этом уже написано в учебниках истории", — говорится в подписи к видео.

Экземпляр книги, изданной крупнейшим в стране издателем учебников People's Education Press, получили и журналисты BBC. Ссылка на пандемию COVID-19 появляется в разделе, посвященном изменениям в социальной жизни.

"Наша страна максимально защищала жизни и здоровье людей. Мы добились больших успехов в координации профилактики и борьбы с пандемией", — говорится в учебнике.

Вскоре после начала пандемии в 2020 году Китай принял политику строгих карантинных ограничений COVID Zero, которая позволяла властям отправлять людей в карантинные лагеря. Большинство ограничений были сняты в декабре 2022 года после массовых протестов в стране против этой политики.

В учебнике утверждается, что в Китае был зарегистрирован один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире. По данным ВОЗ, с 3 января 2020 года в стране было зарегистрировано 120 923 случаев смерти от COVID-19.

Многие жители Китая, увидевшие это видео в соцсети, написали в комментариях, что авторы учебника как будто смеются над гражданами, которые пережили сложнейшие три года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018663-uchebnik-istorii-v-kotorom-upominaetsya-covid-19-vypustili-v-kitae/