Запретить использование газа в новостройках готовятся в Нью-Йорке

Нью-Йорк. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Нью-Йорка собираются принять закон о запрете на газ в новостройках. Запрет на подключение к природному газу вступит в силу в 2026 году для домов, в которых меньше семи этажей. В 2029 году запрет будет распространяться на высотные здания, передает The Washington Post.

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Нью-Йорк находится на пороге того, чтобы стать первым штатом США, который примет закон, запрещающий использование природного газа в новостройках. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что ей удалось прийти к соглашению с законодателями штата в четверг, 27 апреля.

Новый закон будет фактически требовать, чтобы новые здания были полностью электрифицированы для всех коммунальных нужд. В них не допускается использование приборов, работающих на ископаемом топливе. Вместо этого для отопления должны быть использованы тепловые насосы, а для приготовления пищи должны быть внедрены индукционные плиты.

Новый закон, который готовятся принять в Нью-Йорке, является частью национального движения, возглавляемого защитниками климата, за сокращение выбросов парниковых газов из домов и предприятий.

Переговоры между законодателями и администрацией губернатора Нью-Йорка велись на протяжении нескольких недель. Точное содержание документа пока неизвестно. Однако представители природоохранных организаций заявляют, что в 2026 требования будут распространяться на здания, в которых меньше семи этажей, а в 2029 году запрет распространится и на более высокие здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018662-zapretit-ispolzovanie-gaza-v-novostroykah-gotovyatsya-v-nyu-yorke/