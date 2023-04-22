Эксперты: Экстремальная жара в Европе поможет вырабатывать больше солнечной энергии

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Каждое лето жители Европы мучаются от изнурительной жары. Однако, по словам экспертов, у экстремальной жары есть обратная положительная сторона. Жара дает потенциал для солнечной энергии, передает The Washington Post.

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Согласно анализу погоды и климата на континенте в 2022 году, экстремальная жара представляет угрозу для жизни людей в Европе. Однако изменения климата имеют и положительный фактор: рекордное количество солнечных дней. Солнечная радиация в Европе достигла самого высокого уровня, наблюдаемого с тех пор, как четыре десятилетия назад началась эра спутников. Ученые заявили, что это может привести к увеличению производства возобновляемой энергии в странах, которые традиционно не считались богатыми солнечными ресурсами.

"Реальность такова, что количество солнечных дней действительно увеличивается. А вместе с этим увеличивается и энергетический потенциал каждой страны", — сказала Саманта Берджесс, заместитель директора Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза.

В отчете агентства о состоянии климата в Европе, опубликованном в четверг, подчеркивается, что континент борется с экстремальными последствиями изменения климата, нагреваясь в среднем почти в два раза больше, чем земной шар, с доиндустриальных времен. Но поскольку европейские лидеры работают над увеличением производства возобновляемой энергии и снижением зависимости от российских ископаемых видов топлива, в отчете также исследуется влияние погоды и климата на потенциал возобновляемой энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017721-eksperty-ekstremalnaya-zhara-v-evrope-pomozhet-vyrabatyvat-bolshe-solnechnoy-energii/