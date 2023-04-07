Аэропорты США признаны самыми загруженными в мире в 2022 году

Девушка с чемоданом. Иллюстративное фото: pexels.com

Какие аэропорты мира были самыми загруженными в 2022 году? Лидером среди стран, аэропорты которых в прошлом году приняли большой поток пассажиров, стали США. Кроме того, люди часто летали через Дубай и Стамбул, передает Quartz.

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Согласно новым данным ACI World, аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте был самым загруженным аэропортом мира в 2022 году. В прошлом году аэропорт принял 93,7 млн пассажиров. При этом этот показатель все еще на 15% ниже допандемийного уровня. Тогда воздушная гавань Атланты также не раз признавалась самой загруженной в мире.

Второй, третий и четвертый по уровню загруженности аэропорты также находятся в США. Они расположены в Далласе, Денвере и Чикаго. Лос-Анжелес занял в этом списке шестое место. В целом, пять позиций в топ-10 самых загруженных аэропортов мира завоевали именно американские аэропорты.

Дубай, который также является глобальным авиационным узлом, занял четвертое место в этом списке. Пассажиропоток в Дубае увеличился на 217% по сравнению с 2021 годом. Это говорит о том, что люди снова стали путешествовать. Примечательно, что в 2022 году в топ-10 не попал ни один китайский аэропорт. Несмотря на то, что Китай является вторым по величине авиационным рынком мира. Данные результаты, прежде всего, связаны с политикой строгих карантинных ограничений, которая действовала на территории страны на протяжении большей части года.

Стамбул, который в 2021 году занимал 13-ю строчку, по итогам 2022 года поднялся на седьмую строчку. В настоящее время полный комплекс аэропорта достраивается. Он должен быть полностью завершен к 2027 году. После этого аэропорт Стамбула будет занимать территорию, площадь которой превышает площадь острова Манхэттен.

В топ-10 самых загруженных аэропортов мира также вошли воздушные гавани Лондона, Нью-Дели и Парижа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015662-aeroporty-ssha-priznany-samymi-zagruzhennymi-v-mire-v-2022-godu/