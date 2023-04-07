Австралийские компании пытаются привлечь сотрудников четырехдневной рабочей неделей

Ноутбук. Иллюстративное фото: pxhere.com

Австралийские компании активно рекламируют четырехдневную рабочую неделю, стремясь привлечь как можно больше новых сотрудников. В условиях нехватки рабочей силы руководители компаний пытаются обойти конкурентов и привлечь соискателей удобными условиями труда, передает Bloomberg.

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Каллам Пикеринг, экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону глобального сайта по подбору персонала Indeed, говорит, что доля объявлений из Австралии, в которых упоминается сокращенная рабочая неделя, выросла на 50% в 2023 году. По словам Пикеринга, после пандемии COVID-19 Австралия столкнулась с высоким спросом на рабочую силу, а также с опасениями по поводу выгорания сотрудников на рабочем месте.

Отчет опубликован на фоне возросшего интереса сотрудников по всему миру к более гибким условиям труда. В частности, к удаленной работе. При этом эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, который прошел в Великобритании, показал, что компаниям удалось увеличить доход, снизить текучесть кадров и уровень выгорания.

При этом большинство фирм, участвовавших в эксперименте, решили на постоянной основе перейти к подобному графику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015659-avstraliyskie-kompanii-pytayutsya-privlech-sotrudnikov-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeley/