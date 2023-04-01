Загрязнение воздуха частными самолетами в Европе выросло на 855% во время пандемии

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Загрязнение воздуха частными самолетами в Европе выросло на 855% после пандемии. Количество полетов на частных джетах резко возросло в период с 2020 по 2022 годы. Вместе с этим вырос и объем выбросов, передает Quartz.

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В новом отчете, подготовленном по заказу Гринпис голландской экологической консалтинговой компанией CE Delft, говорится, что в 2022 году в регионе было зарегистрировано более 572 тысяч частных рейсов, в результате чего было произведено более 3,3 млн метрических тонн выбросов углерода. С 2020 по 2021 годы количество рейсов увеличилось почти втрое, а выбросы — более чем в четыре раза. С 2021 по 2022 годы количество рейсов увеличилось в 1,5 раза, а выбросы — более чем в два раза.

Набор данных исследования включает 27 стран ЕС, а также Норвегию, Швейцарию и Великобританию. В общей сложности частные рейсы в этих странах произвели колоссальные 5,3 млн метрических тонн выбросов углерода с 2020 по 2022 годы.

Странами, выбрасывающими больше всего углерода от частных рейсов в 2022 году, были Великобритания, Франция и Германия. Самые популярные частные рейсы в прошлом году были зарегистрированы по маршрутам: Лондон-Париж, Париж-Женева, Лондон-Ницца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2014885-zagryaznenie-vozduha-chastnymi-samoletami-v-evrope-vyroslo-na-855-vo-vremya-pandemii/