Конфеты Skittles хотят запретить в Калифорнии

Конфеты Skittles. Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Калифорнийские законодатели хотят запретить химические вещества, используемые в обработанных пищевых продуктах. Наиболее известным продуктом, в котором используются эти вещества, являются цветные конфеты Skittles, передает The Washington Post.

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Законопроект направлен на запрет производства, продаж и распространения на территории штата любого продукта, который содержит красный краситель №3. Законодатели Калифорнии заявляют, что диоксид титана, бромат калия, бромированное растительное масло являются опасными химическими веществами и уже запрещены на территории Евросоюза и некоторых других стран.

Несмотря на громкие заголовки, что Skittles будет запрещен на территории Калифорнии, эксперты уверены, что этого не произойдет. Проекту предстоит долгий путь, прежде чем он станет настоящим законом. Кроме того, остается вопрос, действительно ли эта инициатива будет принята на законодательном уровне. Даже законодатель Джесси Габриэль, который стоит за разработкой проекта, считает, что вероятность запрета на Skittles равна нулю. Вместо этого он надеется, что компании изменят рецептуру своих продуктов, как они это уже сделали в других странах.

Национальная ассоциация кондитеров заявила, что безопасность пищевых продуктов является приоритетом № 1 для американских кондитерских компаний, поэтому ни один из используемых ингредиентов не нарушает строгих стандартов безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2014172-konfety-skittles-hotyat-zapretit-v-kalifornii/