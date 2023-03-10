Уровень загрязнения мирового океана пластиком удваивается каждые шесть лет, заявили эксперты

Пластик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Согласно последнему исследованию ученых, люди загрязнили мировой океан 170 трлн кусков пластика. Это намного больше, чем ранее предполагали эксперты. При этом уровень загрязнения мирового океана пластиком удваивается каждые шесть лет, передает The Washington Post.

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Cогласно исследованию, проведенному международной группой ученых из Института Гиреса, базирующегося в Санта-Монике (Калифорния), триллионы пластиковых частиц весят примерно 2,4 млн метрических тонн.

При этом уровень загрязнения мирового океана удваивается каждые шесть лет. Сейчас на каждого из восьми миллиардов жителей Земли приходится более 21 тысячи единиц пластика. Большинство из этих пластиковых деталей являются очень мелкими.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, основано на 12 тысячах образцов, собранных за 40 лет исследований во всех основных океанских бассейнах мира. Начиная с 2004 года исследователи наблюдали значительное увеличение количества пластика в мировом океане, которое, по их словам, совпало с взрывным ростом производства пластмассы. Исследование может дать новый импульс переговорам ООН по сокращению глобального загрязнения пластиком, которые начались в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012237-uroven-zagryazneniya-mirovogo-okeana-plastikom-udvaivaetsya-kazhdye-shest-let-zayavili-eksperty/