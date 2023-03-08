Эксперты: 99% населения мира подвергается воздействию загрязняющих частиц в воздухе

Загрязнение воздуха. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно новому исследованию, опубликованному в Lancet Planet Health, 99% населения мира подвергается нездоровому воздействию PM 2,5, мелких частиц, загрязняющих воздух. Новые данные подчеркивают необходимость сосредоточить внимание властей на этой проблеме, передает The Washington Post.

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Юмин Го, ведущий автор исследования и профессор Университета Монаша (Мельбурн, Австралия), заявил, что в настоящее время никто не застрахован от вредного воздействия загрязняющих частиц.

"Удивительным результатом нашего исследования является то, что почти во всех частях мира среднегодовые концентрации PM 2,5 превышают нормы качества воздуха, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения", — заявил профессор Го.

По последним оценкам, в 2019 году от загрязнения воздуха во всем мире погибло около семи миллионов человек. Мелкие частицы PM 2,5 считаются одними из наиболее опасных для здоровья человека загрязнителей воздуха. Они могут попасть в легкие и кровоток, спровоцировать риск развития таких заболеваний, как болезни сердца и рак легких.

Профессор Го и его коллеги оценили ежедневные и годовые концентрации PM 2,5 во всем мире с 2000 по 2019 годы с помощью компьютерной модели, которая включала традиционные наблюдения за качеством воздуха с наземных станций, моделирование переноса химических веществ и метеорологические данные. Самые высокие концентрации PM 2,5 были обнаружены в Восточной Азии, Южной Азии и Северной Африке

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012031-eksperty-99-naseleniya-mira-podvergaetsya-vozdeystviyu-zagryaznyayuschih-chastits-v-vozduhe/