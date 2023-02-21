Эксперты: Американцы отказываются от карьеры в пользу здоровья и семьи

Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Американцы продолжают отказываться от карьеры в пользу собственного здоровья и семьи. В 2022 году более 50 млн работающих граждан США уволились со своих должностей, передает The Washington Post.

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Мысль о том, чтобы взять отпуск на несколько месяцев или даже год на протяжении долгих лет была табу для многих граждан США. Но пандемия изменила взгляды американцев на работу. Сейчас люди стали ставить в приоритет собственное здоровье и семью. Кроме того, многие компании потеряли лояльность сотрудников после Мирового финансового кризиса 2008 года, а также после массовых увольнений во время пандемии COVID-19.

По данным аналитической компании Gusto, в январе 2022 года около 6% работников отправились в творческий отпуск, что почти вдвое больше, чем в январе 2019 года. Чаще всего увольняются люди в возрасте 25-34 лет, за ними следуют люди 35-44 лет. В марте 2022 года профессиональная социальная сеть LinkedIn запустила функцию, позволяющую обозначить перерыв в карьере на своей странице. С тех пор этой функцией воспользовались более полумиллиона человек.

Некоторые эксперты говорят, что данный период сигнализирует, что у молодых людей не осталось амбиций, однако другие утверждают, что эта тенденция говорит, что приоритеты людей меняются. Здоровье и семья для людей стали намного важнее карьерных достижений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2010074-eksperty-amerikantsy-otkazyvayutsya-ot-karery-v-polzu-zdorovya-i-semi/