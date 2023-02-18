Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до рекордного уровня

Антарктика. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые сообщили, что площадь морского льда вокруг Антарктиды достигла рекордно низкого уровня. По их словам, эта ситуация является экстремальной. Ожидается, что площадь льда сократится еще сильнее до окончания летнего сезона таяния, передает The Guadian.

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Влияние климатического кризиса на таяние морского льда ученые отмечали еще в 1979 году. При этом антарктический морской лед меняется год от года, что затрудняет оценку влияния глобального потепления на этот процесс. Однако значительные потери антарктического морского льда за последние шесть лет указывают на то, что рекордное потепление мирового океана может означать, что климатический кризис играет в этом процессе огромную роль.

Исследователи предупреждают, что потеря морского льда подвергает ледяные ледники воздействию волн, что ускоряет их разрушение и таяние. Недавнее исследование показало, что уровень моря поднимется на целых четыре метра при условии повышения глобальной температуры всего на 1°C.

"Я никогда раньше не был свидетелем такой экстремальной ситуации", — сказал профессор Карстен Голь из Института Альфреда Вегенера, Германия, впервые посетивший этот регион в 1994 году.

Ученые отмечают, что быстрое сокращение площади морского льда вокруг Антарктиды должно быть тревожным предупреждением для всего человечества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009846-ploschad-morskogo-lda-vokrug-antarktidy-sokratilas-do-rekordnogo-urovnya/