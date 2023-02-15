Стартапы для "суррогатных" свиданий становятся популярны в Индии

Индийская свадьба. Иллюстративное фото: SAM PANTHAKY/AFP via Getty Images

Стартапы для "суррогатных" свиданий становятся популярными в Индии. Жители страны, в которой долгие годы браки заключались по договоренности между родственниками, очень заинтересованы в том, чтобы научиться свободному общению с представителями противоположного пола, передает BBC.

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26-летняя Аканша рассказывает, что три месяца назад обратилась к компании Intimacy Curator, которая предлагает коучинговое сопровождение в области знакомств и романтических отношений. Девушка ходит на "свидания" с сотрудниками компании, которые учат ее, как вести себя на настоящем свидании. Коучи из Intimacy Curator поддерживают клиентов, помогают вести свободную дружескую беседу и часто повторяют, что волноваться на первом свидании — это нормально.

Это одна из нескольких фирм, появившихся в Индии в последние годы. Спрос на подобные услуги высок, поскольку в настоящее время в индийском обществе сильно меняются взгляды на романтические отношения. Большинство жителей страны традиционно вступают в брак, который заключается по договоренности между семьями молодоженов. Как правило, в этом случае брак больше похож на сделку, потому что обе семьи получают от этого определенные выгоды. Однако жители больших городов хотят жить более свободно и выбирать спутника жизни, опираясь на чувства, а не на выгоду.

При этом у большинства из них есть множество психологических ограничений, сформированных воспитанием в семье. Например, 26-летняя Аканша рассказывает, что у нее есть внутренний запрет на свидания, который она пытается преодолеть. Услуги подобных компаний стоят от 12 тысяч рупий (145 долларов) до 80 тысяч рупий (967 долларов).

Симран Мангарам, тренер по свиданиям, говорит, что с одной стороны жители Индии стали отходить от традиций, а с другой стали подходить к вопросам романтических отношений более прагматично. Так, многие считают, что ходить на свидания — это навык, который можно натренировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009307-startapy-dlya-surrogatnyh-svidaniy-stanovyatsya-populyarny-v-indii/