Древнейший британский сорт яблок может исчезнуть из-за глобального потепления

Яблоко. Иллюстративное фото: pixabay.com

Классический сорт британских яблок находится под угрозой исчезновения из-за изменений климата, заявили ученые. В скором времени сорта яблок из Японии и Новой Зеландии могут вытеснить с фруктовых прилавков классический британский сорт, передает The Guardian.

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Сорта яблок, известные как пиппин или нонпарей, выращиваемые в Британии с 1500-х годов, борются с изменившимся климатом. Яблочным деревьям не хватает холодных дней в году, чтобы сохранять энергию для выращивания свежих плодов.

Ученые из Королевского ботанического сада ежегодно сажают 40 яблонь, треть из которых являются историческими сортами. Еще треть — это новые сорта, деревья которых меньше нуждаются в зимнем холоде, а последняя треть — это завезенные сорта из других стран. В настоящее время ученые сравнивают, какой из сортов является более перспективным в условиях глобального потепления.

2022 год был признан учеными шестым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Многие предполагают, что 2023 год станет еще одним рекордсменом. По мнению сотрудников Королевского ботанического сада, классические английские сорта могут не выдержать глобального потепления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009141-drevneyshiy-britanskiy-sort-yablok-mozhet-ischeznut-iz-za-globalnogo-potepleniya/