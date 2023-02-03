Ученые: Загрязнение воздуха влияет на развитие тревожности и депрессии

Труба. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые выявили связь между загрязнением воздуха и риском развития психических заболеваний. По их данным, длительное нахождение в пространстве даже с низким уровнем загрязнения воздуха повышает риск развития депрессии и тревоги, передает

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Отслеживая развитие депрессии и тревоги почти у 500 тысяч взрослых британцев в течение 11 лет, исследователи обнаружили, что люди, живущие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, чаще страдают от психических расстройств. Даже в тех случаях, когда качество воздуха находится в пределах официальных норм.

Исследователи из университетов Оксфорда и Пекина, а также Имперского колледжа Лондона заявили, что их выводы указывают на необходимость более строгих стандартов для контроля загрязнения воздуха. Они выразили надежду, что политики примут их выводы во внимание.

"Учитывая, что стандарты качества воздуха во многих странах по-прежнему намного превышают последние глобальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха от 2021 года, при разработке будущих законов следует внедрить более строгие стандарты или правила по контролю загрязнения воздуха", — говорится в совместной статье, опубликованной в журнале Американской медицинской ассоциации психиатров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007747-uchenye-zagryaznenie-vozduha-vliyaet-na-razvitie-trevozhnosti-i-depressii/