Запретить работодателям звонить сотрудникам по вечерам хотят в Кении

Звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сенат Кении обсуждает законопроект, который запретит работодателям звонить и писать сотрудникам в нерабочее время, в выходные и в праздничные дни. Таким образом, законодатели пытаются добиться для граждан баланса между работой и личной жизнью, передает Quartz.

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Автором законопроекта является сенатор Нанди Самсон Черарки. Он направлен на то, чтобы предоставить кенийцам, работающим в найме, право отключить телефон в конце рабочего дня. Законопроект гласит: "Если работодатель связывается с работником в период нерабочих часов, то работник не обязан отвечать, и имеет право отключиться. Он также может решить ответить, за что должен получить компенсацию".

Все больше компаний в Кении в настоящее время переходят на онлайн-режим работы. Этому способствует дешевый интернет. В законопроекте отмечается, что постоянное нахождение онлайн "размывает понятие свободного времени сотрудников, что влияет на распределение баланса между работой и личной жизнью". Работодатели, нарушающие закон, будут оштрафованы на четыре тысячи долларов.

Законопроект будет представлен Сенату 13 февраля, когда законодатели возобновят работу после перерыва. Он будет проходить все этапы чтения в Сенате в течение 90 дней. В случае одобрения он будет передан на рассмотрение в национальную ассамблею. После пройдет еще 90 дней, прежде чем он будет одобрен президентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007031-zapretit-rabotodatelyam-zvonit-sotrudnikam-po-vecheram-hotyat-v-kenii/