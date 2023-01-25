Чему может научить пример новозеландского экс-премьера, рассказали эксперты

Джасинда Ардерн.Фото: Kerry Marshall / Getty Images

Эксперты в области труда считают, что пример Джасинды Ардерн, экс-премьер-министра Новой Зеландии, может помочь всему миру обратить внимание на проблему женского выгорания и психического здоровья сотрудников, передает BBC.

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На прошлой неделе Джасинда Ардерн объявила, что уходит с поста премьер-министра Новой Зеландии. 42-летняя женщина проработала на этой должности чуть больше пяти лет. Ей в заслугу ставят то, что она справилась с последствиями самой страшной массовой стрельбы в стране, смертоносного извержения вулкана и пандемии COVID-19. Однако в начале 2023 года Ардерн заявила, что у нее больше нет такого количества сил, которое необходимо отдавать этой работе.

После этого многие заговорили о том, что откровенность Ардерн стала поворотным моментом, который обратил внимание на эмоциональное выгорание, как состояние, потенциально опасное для жизни.

По данным Американской психологической ассоциации, выгорание возникает в результате интенсивной физической и умственной работы, когда уровень стресса доходит до максимальной точки. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила эмоциональное выгорание в Международную классификацию болезней.

Айона Холлоуэй, автор книги "Призрак: почему идеальных женщин становится меньше", говорит, что крайне редко происходят такие случаи, когда опыт одного человека может быть универсальным для всех и вызывать сдвиг в восприятии общества. Однако случай Джасинды Ардерн может стать именно таким. По ее словам, пример новозеландского экс-премьера может помочь людям (особенно, женщинам) обратить внимание на свое состояние и свое здоровье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006543-chemu-mozhet-nauchit-primer-novozelandskogo-eks-premera-rasskazali-eksperty/